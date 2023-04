Sanità: Savo (Fd'I), nel Lazio atto 18 aprile necessario ma temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La determinazione regionale del 18 aprile scorso, numero G05286, mi sembra un atto coerente e temporaneamente necessario, nell'attuale fase di insediamento che vede la Regione Lazio impegnata in un'attenta analisi delle risorse, sia economico-finanziarie che umane, e del loro utilizzo nelle aziende sanitarie". Lo si legge in una nota della presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Alessia Savo. "Non si tratta di un blocco – continua Savo – bensì di una misura temporanea volta alla razionalizzazione delle risorse, tenendo conto anche della difficile situazione ereditata dalla precedente amministrazione che ci ha consegnato oltre 200 milioni di sforamento sul bilancio e che purtroppo, peseranno sul futuro. Quello che abbiamo trovato è un'organizzazione dei servizi sanitari che se non modificata, ci porterebbe a più di 600 milioni di euro di disavanzo per il 2023, ecco perchè è stata disposta l'autorizzazione dei concorsi a livello centrale. Il centro sinistra ha gestito la sanità regionale creando debito e artifizi contabili, è ora di invertire la rotta per il bene di tutti i cittadini del Lazio", conclude Alessia Savo. (Com)