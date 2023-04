Sanità: nel Lazio assunzioni devono passare da giunta, Savo (Fd'I) "atto coerente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con una determinazione della direzione salute e integrazione sociosanitaria ha stabilito che tutte le assunzioni del personale sanità devono ottenere l'autorizzazione della giunta. La determina prevede un accentramento della gestione del servizio sanitario e riguarda sia le Asl che le aziende ospedaliere del Lazio: qualsiasi incarico da assegnare o assunzione dovrà ottenere il via libera dalla Regione Lazio. "La determinazione regionale del 18 aprile scorso, numero, mi sembra un atto coerente e temporaneamente necessario, nell’attuale fase di insediamento che vede la Regione Lazio impegnata in un’attenta analisi delle risorse, sia economico-finanziarie che umane, e del loro utilizzo nelle aziende sanitarie”. Lo dichiara in una nota la presidente della commissione Sanità del Consiglio Regionale, Alessia Savo (Fd'I). (segue) (Com)