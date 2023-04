Perù: ex presidente Toledo in custodia della Polizia dopo estradizione dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Perù, Alejandro Toledo, è rientrato oggi in Perù dopo essere stato estradato dagli Stati Uniti su richiesta delle autorità giudiziarie di Lima, cui dovrà rispondere per presunta corruzione. Il volo, riferisce la stampa peruviana, è atterrato alle 7 del mattino (ora locale) a Lima, dove l’ex presidente è stato preso in custodia dalla Polizia. Nei giorni scorsi il capo dell’Istituto penitenziario nazionale (Inpe), Javier Llaque, ha dichiarato che Toledo sarebbe probabilmente stato trasferito al carcere di Barbadillo, a Lima, lo stesso in cui sono rinchiusi gli ex presidenti Alberto Fujimori e Pedro Castillo. (segue) (Brb)