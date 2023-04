Roma: Corrotti (Fd'I), inaccettabili minacce a troupe Tgr Rai ad Osti, tolleranza zero su illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono inaccettabili le minacce e il lancio di oggetti ricevuto dalla troupe del Tgr mentre documentava il sequestro preventivo di un alloggio popolare Ater a Ostia occupato abusivamente da Roberto Spada (esponente di spicco del clan omonimo). Il lavoro in commissione politiche abitative in consiglio regionale parte proprio da questo presupposto: mai più illegalità nella Capitale". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione politiche abitative (Com)