Forza Italia: inaugurata oggi la sede provinciale a Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha inaugurato oggi la sede provinciale a Bergamo. E' stata una importante occasione - si legge in una nota di FI - a cui ha partecipato anche il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, oltre al coordinatore nazionale dei Giovani, Stefano Benigni, al commissario regionale della Lombardia, Alessandro Sorte, al presidente della commissione Infrastrutture, Jonathan Lobati, e al commissario provinciale di Forza Italia Bergamo, Umberto Valois. "L'apertura della sede - ha dichiarato Sorte - è una ulteriore conferma del nostro radicamento in Lombardia. Pertanto, sono certo che diventerà uno straordinario punto di incontro-confronto con i cittadini e il principale luogo di riferimento per i prossimi appuntamenti elettorali: le amministrative e le europee. Forza Italia, con gli ingressi di questi ultimi giorni e con quelli che a breve si aggiungeranno, si conferma così il partito di riferimento dei moderati, di coloro che credono nell'europeismo e nell'atlantismo. Il partito del dialogo e del buon governo, pilastro della coalizione di Centrodestra nella quale è saldamente posizionato con il proprio bagaglio di valori liberali, popolari che lo rendono indispensabile e insostituibile".(Com)