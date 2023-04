Ue: Fini, Di Maio? Lieto, vedremo come svolgerà compito di inviato speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Di Maio è stato indicato come inviato speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. "Ne sono lieto", ha commentato il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, già ministro degli Esteri, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "No" non si tratta di uno sgarbo al governo italiano che non aveva espresso la sua candidatura, ha chiarito Fini per poi concludere: "Sarà interessante, e mi auguro sia all'altezza del compito, vedere come svolgerà il mandato che non è di poco conto".(Rin)