Cittadinanza: Fini, sì a Ius culturae, An era più avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci preoccupiamo di chi può entrare in Italia e della natalità che sta scemando. Ma vogliamo preoccuparci di come si diventa cittadini italiani?". Lo ha detto il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, già ministro degli Esteri, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Un ragazzino che nasce qua deve poter diventa cittadino molto prima del 18mo anno d'età, deve essere una scelta voluta, deve chiederlo, perché cittadini si diventa", ha chiarito. Su questioni come lo Ius culturae e altre Alleanza nazionale "era più avanti", ha concluso l'ex leader di An. (Rin)