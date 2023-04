Algeria-Francia: presidente Tebboune atteso in visita a Parigi a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, è atteso in visita ufficiale in Francia nella seconda metà del mese di giugno. Lo ha riferito un comunicato della presidenza, diffuso in seguito a un colloquio telefonico tra Tebboune e l’omologo francese Emmanuel Macron. Durante la telefonata, i due "hanno discusso delle relazioni bilaterali e dei mezzi per rafforzarle, compresa la visita di Stato del presidente della Repubblica in Francia, che hanno concordato di organizzare nella seconda metà di giugno", ha affermato la presidenza. Il viaggio in Francia del presidente algerino era stato inizialmente per previsto per il 2 e il 3 maggio, ma era stato successivamente rinviato. Lo scorso 16 aprile, il segretario generale del ministero degli Affari esteri dell'Algeria, Ammar Belani, aveva ricevuto l’omologa francese, Anne-Marie Descotes, per riprendere le consultazioni politiche tra i due Paesi e rafforzare la cooperazione. I colloqui tra le due parti avevano anche toccato una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. (segue) (Ala)