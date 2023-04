Algeria-Francia: presidente Tebboune atteso in visita a Parigi a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 aprile, il ministro degli esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, aveva ricevuto una telefonata dall’omologa francese Catherine Colonna, che si era congratulata con lui per la recente nomina a capo della diplomazia algerina. Durante il colloquio, che aveva fatto seguito a quello avuto dai due presidenti, Attaf e Colonna avevano discusso dei modi per rafforzare le relazioni tra i propri Paesi nel quadro degli accordi bilaterali raggiunti, anche in vista dell’imminente visita di Tebboune in Francia. A tal proposito, i due ministri avevano “valutato i progressi raggiunti” nei fascicoli che si prevede saranno al centro della visita, stabilendo nuovi “canali di comunicazione” per garantire il coordinamento della cooperazione bilaterale in diversi settori, nel rispetto di quanto incluso nella “Dichiarazione di Algeri per un rinnovato partenariato” firmata in occasione della visita di Macron in Algeria nell'agosto scorso. (segue) (Ala)