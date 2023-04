Algeria-Francia: presidente Tebboune atteso in visita a Parigi a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio, il presidente Tebboune aveva disposto il richiamo dell'ambasciatore con effetto immediato per consultazioni, in segno di protesta per l'estradizione di una cittadina franco-algerina, Amira Bouraoui, oppositrice al governo di Algeri, arrestata dalle autorità tunisine dopo essere entrata irregolarmente nel territorio della Tunisia. Successivamente rilasciata dalle autorità di Tunisi, la donna era stata nuovamente arrestata, ma l’intervento dell’ambasciata di Francia le aveva consentito di tornare nel Paese europeo. (Ala)