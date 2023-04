Spagna: Sanchez, per i popolari la casa è un bene di lusso, per la sinistra bene prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo considera la casa "un bene di lusso", mentre per la sinistra è un bene "di prima necessità". Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, nel suo intervento ad un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) organizzato a Fuenlabrada, vicino a Madrid, nel commentare la legge sulla casa che sarà approvata giovedì prossimo dal Congresso dei deputati senza l'appoggio dei popolari. "Questa legge andrà avanti senza il Pp, contro il Pp e nonostante il Pp come sono state approvate altre misure", ha evidenziato il capo dell'esecutivo. "Nel 1998 hanno approvato una legge edilizia che ha aperto le porte alla speculazione, alla corruzione e alla rovina di molte famiglie quando è scoppiata la bolla immobiliare. Noi approveremo una legge sulla casa che trasformerà quello che è un problema in un diritto costituzionale", ha sottolineato il leader socialista. (segue) (Spm)