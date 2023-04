Spagna: Sanchez, per i popolari la casa è un bene di lusso, per la sinistra bene prima necessità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Sanchez, la legge sugli alloggi fa parte delle azioni del governo nell'ambito dei cinque pilastri dello Stato sociale, tra i quali l'aumento delle pensioni, la riforma del lavoro, le misure educative e il rafforzamento della sanità pubblica. Il presidente del governo ha anche citato le politiche dell'agenda femminista e quelle a favore dei giovani. Per quanto riguarda la transizione energetica, Sanchez ha affermato che si tratta di un'altra delle questioni che sono al centro dell'agenda del Psoe di fronte al "negazionismo climatico" di Pp e Vox. "Vox nega gli effetti del cambiamento climatico e il Pp non lo nega, ma agisce come se non esistesse. Pertanto, alcuni per azione e altri per omissione, entrambi sono negazionisti", ha denunciato Sanchez. (Spm)