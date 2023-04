Ue: Murelli (Lega), con Di Maio Bruxelles sceglie candidato debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Josep Borrell, indicando Luigi Di Maio per l'incarico di inviato speciale Ue per il Golfo Persico, sceglie un candidato debole in una regione in cui l'Unione europea ha un forte deficit di credibilità e dove 'le personalità' contano molto in politica. Un'altra scelta dell'Europa che rischia di essere estremamente controproducente per l'Italia e tutti i Paesi membri". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli, già presidente dell'Intergruppo parlamentare Italia-Arabia Saudita.(Com)