Roma: lancio di un uovo contro troupe Tgr Rai durante servizio casa Spada ad Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uovo è stato lanciato, ma senza colpire nessuno, dalla finestra di una casa popolare in via Guido Vincon a Roma, contro la troupe di Rai Tre impegnata nel servizio per il sequestro della Casa in cui vive Roberto Spada. Tutto sarebbe avvenuto poco dopo le 13 di ieri, a dimostrare un clima di tensione e intimidazione contro i giornalisti. Nessuno è rimasto ferito e il servizio è stato comunque effettuato. Usigrai e Cdr del tg Lazio Rai esprimono in una nota “solidarietà alla collega Stefania Cappa e alla troupe per l'aggressione subita ad Ostia durante la realizzazione di un servizio sulla casa popolare occupata abusivamente da Roberto Spada, componente di spicco dell’omonimo clan del litorale romano. I colleghi sono stati minacciati e fatti segno di un lancio di oggetti provenienti da persone non identificate. Usigrai e CdR chiedono che siano individuati i responsabili dell'aggressione e ribadiscono che nessuna intimidazione fermerà l’impegno dei giornalisti che ogni giorno lavorano per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati”.(Rer)