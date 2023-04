Scuola: "Il ministro risponde", da domani videorubrica con Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via domani "Il ministro risponde", la nuova videorubrica web nella quale la giornalista Maria Latella intervisterà il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sui principali temi del mondo della scuola. Pensato appositamente per studenti, famiglie, docenti e personale della scuola, il format consiste in una conversazione dallo stile diretto e informale riguardante le iniziative del ministero dell'Istruzione e del Merito e le principali novità in ambito scolastico. Tra gli argomenti oggetto della prima puntata la figura del docente tutor, il fenomeno della dispersione scolastica, il potenziamento delle materie Stem e la "Grande alleanza per la scuola": temi centrali nel dibattito pubblico che Latella e Valditara affronteranno in maniera chiara e concisa, fornendo tutte le risposte utili. L'intervista sarà pubblicata lunedì 24 aprile sul canale YouTube del ministero (https://www.youtube.com/@MinisteroMIUR) e rilanciata sulle relative piattaforme social, con l'hashtag #MinistroRisponde. Il format prevede una serie di puntate, della durata di poco più di cinque minuti ciascuna, dedicate volta per volta a un tema diverso. Cornice della prima intervista, una location d'eccezione: la Biblioteca del ministero dell'Istruzione e del Merito, con la sua vasta collezione di volumi antichi. (Com)