Ucraina: militare contro religioso Grotte di Kiev - video

- In un video pubblicato su canali sia ucraini che russi, si vede un militare urlare contro un religioso del monastero delle Grotte, a Kiev. "Se ami l'Ucraina prendi la bandiera! Prendi la bandiera!", afferma il soldato ucraino al religioso. Quest'ultimo risponde in russo: "Io amo il Signore Iddio". Il militare replica: "In ucraino bisogna parlare, in ucraino!". Nel video, di cui non è certa la data, si sente una persona fuori campo affermare che ci sono dei giornalisti, e il militare si allontana. (Kiu)