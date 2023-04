Sudan: Difesa, avviata operazione di evacuazione degli italiani a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa è in costante contatto con la presidenza del Consiglio, la Farnesina e l’Autorità delegata, rendendo disponibile ogni assetto utile a mettere in sicurezza, e poi portare in salvo, tutti i nostri connazionali presenti in Sudan. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo quanto riferito da una nota del ministero della Difesa. Il ministro, che segue costantemente tutte le operazioni, ha aggiunto: "La Difesa monitora, in costante coordinamento con gli altri organi dello Stato e i partner internazionali, la preoccupante situazione in essere a Khartum che cambia in continuazione”. “Le attività di evacuazione dei nostri connazionali sono coordinate dal Comando operativo di vertice interforze. Sono già decollati due C130 dell'Aeronautica militare alle 13:55 ora italiana da Gibuti alla volta di Khartum con a bordo personale delle forze speciali dell'Esercito italiano e dei Carabinieri. La sicurezza degli aeroporti è assicurata dai fucilieri dell'aria dell'Aeronautica militare", ha concluso il ministro.(Com)