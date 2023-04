Casa: Santori (Lega), sequestro immobile di Spada ad Ostia non è punto di arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chissà se anche gli Spada hanno compilato il modulo di Gualtieri per ottenere la residenza in questo immobile occupato a Ostia. Di sicuro il recupero dell'immobile di Ostia occupato dagli Spada abusivamente per 17 anni senza nemmeno pagare l'energia elettrica, rifornita con un allaccio illegale è certamente un risultato importante ottenuto dai Carabinieri che non deve essere però un punto di arrivo per le Istituzioni". Lo dichiara In una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio. Nessuno del Comune di Roma dovrà esultare non solo perché sono passati quasi due decenni ma soprattutto perché si tratta di una goccia nel mare magnum delle occupazioni abusive su cui non ci risulta che Roma Capitale e il sindaco Gualtieri stiano facendo qualcosa di concreto per liberare migliaia di immobili occupati e anzi li legittima rilasciando agli occupanti la residenza. Non abbiamo grandi speranze con Zevi e Gualtieri tra immobilismo conclamato e accordi con i movimenti mentre auspichiamo che le forze dell'ordine possano andare avanti con questa azione investigativa e insieme alla Procura aprire una nuova stagione per liberare immobili e darli a chi da decenni marcisce nelle Graduatorie delle case popolari". (Com)