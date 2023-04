Ue: Scalfarotto (Az-Iv), non sempre condiviso decisioni Di Maio, ma bene italiano inviato speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Luigi Di Maio sarà l'inviato speciale Ue per il Golfo Persico, la nomina è stata ufficializzata dall'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell. "Non ho sempre condiviso le decisioni di Di Maio quando lavoravamo insieme alla Farnesina, ma ho potuto apprezzare il suo grande impegno per essere all’altezza di un ruolo così importante e la sua determinazione a utilizzare le migliori risorse del ministero per essere coadiuvato nel suo alto incarico. Penso che avere un connazionale in quella delicata posizione sia una buona notizia per l’Italia e credo che Di Maio farà un ottimo lavoro". Lo scrive su Facebook Ivan Scalfarotto, senatore del gruppo Azione-Italia viva, già sottosegretario agli Affari esteri. (Rin)