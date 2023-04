Sudan: evacuati cittadini tedeschi in operazione coordinata da ministeri Difesa ed Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa e quello degli Esteri della Germania hanno coordinato un'operazione di evacuazione dal Sudan dei cittadini tedeschi. "Il nostro obiettivo è far uscire il maggior numero possibile di cittadini tedeschi da Khartoum in questa pericolosa situazione in Sudan. Come parte delle nostre possibilità, porteremo con noi anche cittadini europei e di altri nazionalità", si legge in un tweet del dicastero della Difesa. (Geb)