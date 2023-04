Russia: Lavrov, scelta Usa di non rilasciare visti a giornalisti Usa in contrasto con impegno su libertà di parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di non rilasciare visti ai giornalisti russi in tempo per partecipare ai lavori del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è in netto contrasto con l'impegno di Washington a proteggere la libertà di parola. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Gli Stati Uniti "hanno fatto qualcosa di sciocco e hanno dimostrato il valore dei loro giuramenti sulla protezione della libertà di parola, accesso alle informazioni e così via", ha detto Lavrov ai giornalisti. (Rum)