Sudan: Tajani, cittadini italiani saranno prelevati e portati a Gibuti, "situazione complicata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini italiani intenzionati a lasciare il Sudan sono stati chiamati a raccolta presso la sede dell’ambasciata a Khartum, verranno prelevati in aeroporto e portati a Gibuti da aerei militari italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano, commentando gli ultimi sviluppi delle operazioni di evacuazione degli italiani che si trovano nel Paese africano. “La nostra ambasciata ha chiamato a raccolta tutti i connazionali che intendono partire, stanno arrivando, c’è anche qualche cittadino di Paesi europei”, ha detto il ministro, spiegando che sarà “un’operazione tutta militare”. “I C-130 che arrivano da Gibuti dovranno atterrare a Khartum come stanno facendo gli aerei militari di altri Paesi, prenderanno in aeroporto i nostri concittadini e li porteranno a Gibuti. I dettagli dell’operazione devono rimanere per garanzia riservati, per evitare che ci siano rischi per l’incolumità”, ha dichiarato Tajani. Il ministro ha affermato di essere in contatto sia con il presidente che con il capo dei ribelli. “Li ho ringraziati per la tregua e ho chiesto loro di consentire agli italiani di lasciare Khartum. Ho ricevuto una riposta positiva dal presidente”, ha detto Tajani, parlando di una “situazione complicata”.(Res)