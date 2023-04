Russia: vicepremier Novak, industria nazionale competitiva a livello globale grazie a prezzi gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria russa è più competitiva sul mercato mondiale grazie ai bassi prezzi del gas nel Paese. Lo ha affermato il vice primo ministro russo Alexander Novak. "I nostri consumatori industriali hanno costi inferiori, sono più competitivi nei mercati mondiali per la vendita dei loro prodotti", ha detto Novak in un'intervista sul canale "Russia 1". Secondo Novak, in valuta estera, i prezzi del gas in Russia ammontano a circa 70-75 dollari per mille metri cubi di gas, mentre sui mercati mondiali, in particolare in Europa, il costo è di 500 dollari per mille metri cubi.(Rum)