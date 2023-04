FI: Ronzulli, importante e necessaria presenza Puglia a manifestazione Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando Forza Italia ha chiamato, la Puglia ha sempre risposto: presente. E da pugliese, sono certa che ancora una volta daremo prova di entusiasmo e partecipazione, intervenendo in massa alla manifestazione che il partito ha organizzato a Milano per il 5 e il 6 maggio". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, ad Altamura, nel corso del suo tour elettorale nella provincia di Bari. "Sarà un appuntamento fondamentale - prosegue - perché servirà ad evidenziare l'importante ruolo di Forza Italia all'interno della compagine di governo, per sottolineare il lavoro svolto dal partito, perno essenziale della maggioranza, al fine di mantenere gli impegni presi con gli elettori e realizzare il programma di centrodestra. Si tratterà di un primo essenziale tagliando, perché da sempre il partito ha lavorato tenendo conto delle istanze dei cittadini, con una politica di condivisione e ascolto. È questo il motivo per cui chiedo ai pugliesi di essere presenti a Milano, certa che potranno dare il loro decisivo contributo alla manifestazione", conclude. (Rin)