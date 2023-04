© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) non ha "nulla da nascondere". Lo ha detto il vice leader dell'Snp, Keith Brown, in un'intervista a "Sky News". Brown ha sollecitato una maggiore trasparenza poiché ha ammesso di non sapere che i suoi revisori si erano dimessi fino a poco prima che fosse reso pubblico. Brown ha riconosciuto le sfide attuali, ma ha sostenuto che i "giorni migliori ci attendono". (Rel)