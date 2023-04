Giordania: inviati quattro aerei militari per evacuare 260 cittadini dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro aerei militari sono decollati dall’aeroporto di Marka, in Giordania, per evacuare i 260 giordani presenti in Sudan. Lo ha riferito l’emittente giordana “Al Mamlaka”, spiegando che l’operazione è stata condotta dal Comando generale delle Forze armate giordane in coordinamento con il ministero degli Affari esteri. In Sudan sono in corso dallo scorso 15 aprile intensi combattimenti tra l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf), i paramilitari guidati dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), dall’avvio dei combattimenti si contano ad oggi oltre 400 morti e 3.500 feriti nel Paese.(Lib)