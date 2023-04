© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia insiste sulla necessità di trovare un accordo tra le parti in conflitto in Sudan. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Mezz'ora in più" su Rai3. “Siamo disponibili a sostenere tutte le iniziative che possano portare alla pace e alla stabilità”, ma la priorità ora “è mettere in sicurezza i nostri cittadini”.(Res)