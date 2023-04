Sudan: Tajani, 140 italiani da mettere in sicurezza oltre a cittadini svizzeri e della Nunziatura apostolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudan ci sono 140 cittadini italiani che devono essere evacuati, oltre ai soldati coinvolti nell’operazione interforze, e il punto d’incontro è l’ambasciata d’Italia, pienamente operativa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Mezz'ora in più" su Rai3. “Contribuiremo anche all’evacuazione dei cittadini svizzeri e della Nunziatura apostolica”, oltre a una ventina di cittadini dell’Unione europea, ha detto Tajani, stimando in circa 200 persone il totale delle persone che verranno aiutate a lasciare il Sudan. “La situazione è pericolosa per la dinamica di guerra tra truppe lealiste e quelle che fanno capo alle Forze speciali. Ho parlato con entrambi i leader, ringraziandoli perché entrambi sono favorevoli” al passaggio di un convoglio di auto italiane per l’evacuazione. “La garanzia è che entrambe le parti tuteleranno gli italiani”, ha aggiunto Tajani. “Tutti gli italiani sono stati contattati, uno per uno. Il governo sta facendo il possibile e l’impossibile per garantire la sicurezza dei nostri concittadini”, ha sottolineato il ministro, ricordando come ieri siano state messe in sicurezza 19 persone che facevano parte di un gruppo di sub, inviati in Egitto. “L’aeroporto in questo momento è sotto controllo dei lealisti”, ha affermato Tajani, secondo cui l’Italia ha avuto l’autorizzazione per l’atterraggio di aerei e “non dovrebbero esserci problemi”. (Res)