Ue: Tajani, Di Maio inviato speciale? Scelta di Borrell, non era candidato di governo Meloni

18 ottobre 2021

- "E' una scelta di Borrell, legittima. Ma non è Di Maio il candidato del governo italiano" a rivestire il ruolo di inviato speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale a "Mezz'ora in più" su Rai3. Luigi Di Maio "si era candidato prima e io ho sempre detto a Borell (Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ndr) che Di Maio non era il candidato del nostro governo", ha ribadito.(Rin)