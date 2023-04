Decreto Migranti: Voce (Crotone), no a stretta su protezione speciale, umanità non abbia colore politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto che chiamano Cutro in realtà con la tragedia ha ben poco a vedere, ci si aspettava qualcosa che andasse nella direzione dei salvataggi" di "questa gente costretta fare viaggi sulle carrette del mare". Lo ha detto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Invece il decreto è andato nella direzione opposta con una stretta sui permessi e in particolare sulla protezione speciale", ha aggiunto. Il sindaco di Crotone insieme a quelli di Catanzaro, Cosenza e Corigliano hanno scritto una lettera affinché "si prendano provvedimenti diversi dalla limitazione della protezione speciale", ha spiegato Voce per poi concludere: "L'umanità non deve avere colori politici, dopo aver ascoltato anche per pochi minuti i familiari delle vittime" del naufragio di Cutro "si cambia idea radicalmente". (Rin)