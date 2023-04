25 aprile: Fini, libertà, democrazia e uguaglianza sono valori antifascisti, Meloni lo dica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta un 25 aprile di divisione e all'insegna delle polemiche e delle risse per fortuna solo verbali". Lo ha detto il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, già ministro degli Esteri, a "Mezz'ora in più" su Rai3. Tutti dovrebbero fare quanto in loro potere "per evitare che ci si ritrovi nella stessa condizione l'anno prossimo e negli anni a venire" e "se lo deve chiedere soprattutto la destra, che governa", ha aggiunto Fini. "Spero che Giorgia Meloni voglia cogliere l'occasione del 25 aprile per dire senza ambiguità, non è una donna ambigua, e reticenze che la destra italiana ha fatto i conti con il fascismo fino in fondo quando è nata Alleanza nazionale" che ha "condannato il fascismo", ha rammentato l'ex leader di An. "Libertà, giustizia sociale e uguaglianza sono valori democratici e antifascisti" e "non capisco la ritrosia, la capisco ma non la giustifico", ha detto ancora Fini per poi concludere: "Occorre saper distinguere qual è la parte giusta e la parte sbagliata". (Rin)