Migranti: Fini, Ue predica bene, ma pratica male

- Il "diritto di muoversi liberamente è un diritto universale e ineliminabile" ma "le migrazioni bibliche sono un'altra questione". Lo ha detto il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, già ministro degli Esteri, a "Mezz'ora in più" su Rai3 parlando del fenomeno migratorio. Il governo "sta facendo quel che può e non tutto arriverà ad una conclusione positiva" occorre "agire in sede europea" perché la Ue "predica bene, ma è inerte nel momento in cui deve passare dalle intenzioni alla pratica", ha osservato. "Certo il sovranismo sbandierato fino a poco tempo fa anche da Fratelli d'Italia è l'anticamera dell'egoismo", ha aggiunto per poi commentare che sulla protezione speciale il testo iniziale del decreto Migranti era "inaccettabile", mentre il "testo residuo è un tentativo di ridefinire alcuni aspetti, ma non cambierà nulla".(Rin)