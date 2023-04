Sudan: ministro Esteri svedese, esercito pronto a evacuare nostri concittadini dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Svezia sono già schierate nella regione e pronte a svolgere il compito di evacuare i cittadini svedesi in Sudan. Lo ha detto il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem all'emittente "Radio Sverige". "C'è fretta, ora c'è una finestra temporale che si basa su fragili cessate il fuoco e dialoghi con le parti in guerra", ha rilevato. L'esercito ha già iniziato l'operazione per evacuare gli svedesi in Sudan dopo la decisione del Riksdag d questa mattina, ha aggiunto. (Sts)