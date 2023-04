Filippine-Cina: ministro Esteri Gang conclude visita a Manila, rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, conclude oggi una visita ufficiale nelle Filippine, dove ieri ha incontrato il presidente Ferdinand Romualdez Marcos. I due, riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, hanno concordato di promuovere la cooperazione tra i due Paesi. Il presidente filippino ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione per gestire al meglio le dispute marittime ed evitare che queste influiscano sulla relazione bilaterale e salvaguardare la pace regionale. Sulla questione di Taiwan, il capo dello stato ha ribadito l’aderenza del Paese al principio della Cina unica. Il ministro cinese, per parte sua, ha detto che i due Paesi dovrebbero fare sforzi congiunti per diventare dei buoni vicini e ha proposto di migliorare i meccanismi di contatto sulle questioni marittime per gestire al meglio le controversie. La visita dà continuità alle interazioni di alto livello che si sono susseguite quest’anno, a cominciare dall’incontro di gennaio a Pechino tra i presidenti Ferdinand Marcos e Xi Jinping. (segue) (Fim)