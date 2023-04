Ue: fonti Lega, da Bruxelles scelta vergognosa su Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba". Lo affermano fonti della Lega dopo l'indiscrezione sull'indicazione, da parte dell'Alto rappresentante per la politica estera della Ue Josep Borrell, Di Luigi Di Maio inviato speciale dell'Ue per il Golfo Persico. (Rin)