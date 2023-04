Roma: investigatore a Nova, truffare anziani rende più delle rapine e si rischia meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La rapina è pericolosa, ci si può far male, si rischia fino a 10 anni di galera e i bottini spesso sono di poche centinaia di euro; meglio le truffe, in particolare agli anziani che non possono reagire, si rischia fino ad un massimo di tre anni e fruttano decine di migliaia di euro”. E’ la sintesi fatta ad "Agenzia Nova" da un investigatore dei carabinieri di Roma che ben conosce le dinamiche delle truffe agli anziani e che spiega così, il perché dell'aumento esponenziale del fenomeno criminale che colpisce le fasce più deboli della società. Ormai a Roma e nel Lazio se ne contano a centinaia nonostante i continui inviti a prestare attenzione fatti durante gli incontri che le forze dell’ordine organizzano nei centri frequentati dalle fasce della terza età. Ma i truffatori continuano a colpire inesorabilmente. (segue) (Rer)