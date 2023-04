Roma: investigatore a Nova, truffare anziani rende più delle rapine e si rischia meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emblematico è il colpo messo a segno la settimana scorsa ai danni di una coppia di anziani di Roma residente in via Maria Luigia Tancredi. Lui 79enne è stato allontanato dall’abitazione con la telefonata di un finto direttore di banca che lo informava di un pacco che era in giacenza nell’ufficio postale. Quando l’uomo è uscito, con un’altra telefonata è stata informata la moglie, una 74enne, che servivano 3mila euro per impedire che i carabinieri portassero via il marito rimasto coinvolto in una losca storia. Si è quindi presentato alla porta di casa un giovane al quale l’anziana ha consegnato la somma che, però, improvvisamente non era più sufficiente e che servivano altri soldi. La 74enne, quindi, ha consegnato altri 20mila euro e oggetti di valore per ulteriori 20mila euro con cui il malvivente si è dileguato. Al ritorno a casa del marito, dopo che all’ufficio postale gli hanno detto che non c’era nessun pacco in giacenza, è stata scoperta la truffa. (segue) (Rer)