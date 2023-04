Roma: investigatore a Nova, truffare anziani rende più delle rapine e si rischia meno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto “rischio che si corre – bottino che si realizza”, tra rapina e truffa pende enormemente a vantaggio dei truffatori. “Per organizzare una rapina – spiega l’investigatore -, serve gente preparata a far fronte a tanti rischi” basti pensare al gioielliere che reagisce con un’arma, o al personale di sicurezza delle banche che, tra l’atro, hanno le cassaforte temporizzate e spesso i malviventi si devono accontentare dei pochi spiccioli nelle casse. “Con la truffa agli anziani i malviventi corrono rischi minori, sia dal punto di vista penale, nel caso in cui vengono fermati, sia dal punto di vista fisico dato che la reazione di una persona anziana è facilmente contenibile”. Anche i truffatori, però, hanno una loro rete organizzativa. “La regia, cioè chi li guida –spiega l’investigatore -, solitamente è in Campania e da lì arrivano le batterie di ‘manodopera’ che eseguono le direttive del ‘regista’”. (segue) (Rer)