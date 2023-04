Roma: investigatore a Nova, truffare anziani rende più delle rapine e si rischia meno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi sempre tentano la truffa in maniera casuale. Ecco perché Roma, con milioni di abitanti, è un bacino ghiotto per via delle migliaia di potenziali vittime che possono “abboccare”. Al telefono compiono “centinaia di tentativi prendendo i numeri dagli elenchi che si trovano facilmente su internet e che forniscono, oltre al numero di telefono, anche il nome dell’intestatario. Nel caso di una persona anziana, il nome di battesimo, spesso è lo stesso di un nipote”. Alberto di 80 anni che vive a Centocelle, per esempio, probabilmente, per la tradizione di rinnovare i nomi dei nonni, avrà un nipote che si chiama come lui. “Quando l’anziano risponde al telefono – spiega il militare -, il truffatore che chiama da Napoli si spaccerà per Alberto e carpisce così la fiducia e, facendogli credere che il nipote è in difficoltà, abbatte ogni difesa. A quel punto è facile annunciare la visita del complice per il ritiro di soldi o oggetti di valore”. (segue) (Rer)