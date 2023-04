Roma: investigatore a Nova, truffare anziani rende più delle rapine e si rischia meno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di telefonate al giorno, dunque, molte delle quali non riescono a superare i livelli prudenziali delle vittime, ma che purtroppo non vengono denunciate. “Conosciamo i fatti accaduti e gli episodi quando la truffa è portata a compimento. Purtroppo sono pochi quelli che denuncino i tentativi falliti dei truffatori. Spesso, gli elementi più significativi per arrivare ad individuare la banda ed arrestarne i componenti che stanno operando in una determinata zona, li raccogliamo da quelle poche denunce di truffe sventate”. Ed è proprio grazie alle segnalazioni tempestive e alla prontezza delle forze dell’ordine che almeno una dozzina di truffatori sono stati arrestati nelle ultime due settimane. (segue) (Rer)