Roma: investigatore a Nova, truffare anziani rende più delle rapine e si rischia meno (6)

- Inoltre spesso le organizzazioni sul territorio si avvalgono di veri e propri “pali”. Occhi ed orecchie che individuano e indicano alle “regie” le zone maggiormente abitate da anziani. Sono per lo più, ovviamente non tutti, “venditori ambulanti che vendono calzini o altri oggetti come pezze di daino. Improbabile – dice l’investigatore - che il loro guadagno, partendo da Napoli, sia soltanto quello di vendere calzini per pochi euro. Durante i controlli, quando ne individuiamo uno che ha precedenti, proponiamo per lui un foglio di via e lo allontaniamo. E’ questo l’unica arma per contrastare il fenomeno”. L’altro strumento è quello di mantenere alto il livello di guardia in particolar modo sui percorsi che i truffatori fanno per tornare in Campania dopo aver messo a segno colpi nelle regioni del centro Italia. (segue) (Rer)