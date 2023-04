Roma: investigatore a Nova, truffare anziani rende più delle rapine e si rischia meno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassino, e il tratto autostradale che lo attraversa, è uno dei principali. Non a caso è lì, durante i controlli svolti dagli agenti della sottosezione di polizia stradale, che vengono fermati e arrestati truffatori campani che rientrano in Campania dalla Capitale o dall’alto Lazio, con decine di migliaia di euro in contanti. Appena qualche giorno fa, gli agenti di Cassino, a distanza di un’ora, hanno fermato una Fiat 500 e una Renault Capture con due persone in ciascuna auto. Nella Capture hanno trovato una busta con monili in oro e la somma di 11.830 euro, mentre nella 500 la somma di 3mila euro. Dalle indagini svolte, le due “squadre” erano di ritorno una da Ascoli e l’altra da Fermo dove avevano truffato alcuni anziani. Appare evidente quindi la necessità di intervenire con pene più severe. (Rer)