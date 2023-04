Padova: Pucciarelli (Lega), ennesimo episodio raccapricciante, stretta su protezione speciale serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fatti riguardanti la nigeriana arrestata con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani a danno di una sua connazionale minorenne, rappresentano l'ennesimo episodio raccapricciante. In pochi giorni, sono stati individuati un presunto pedofilo, un indiziato di terrorismo e un sospettato di stupro. Tutti avevano un comune denominatore: erano clandestini. La Lega ha voluto fortemente e ottenuto una stretta alla protezione speciale che sarà, quindi, concessa solo per casi eccezionali e non più una sanatoria per tutti i migranti. È necessario evitare che si verifichino ancora casi del genere, limitando anche l'arrivo di persone potenzialmente pericolose. Più controlli e meno partenze, significa meno morti in mare e più sicurezza per il nostro Paese". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama.(Com)