25 aprile: Nevi (FI), Liberazione non fu solo comunista

- "Il 25 aprile si celebra la Festa della libertà e della democrazia in Italia. Purtroppo ogni anno si ripropone il tentativo della sinistra di riappropriarsi della Liberazione. La verità invece è tutt'altra. L'Italia fu salvata da tutti quelli che volevano la libertà: cattolici, militari, appartenenti a ogni estrazione politica, che si sono ribellati alla dittatura. La liberazione dell'Italia non fu solo comunista, ma vide in prima linea tanti uomini e donne che professavano ideali completamente diversi. Chi sostiene il contrario, compresa l'Anpi, dice purtroppo cose non vere". Lo ha dichiarato a Sky Tg24 il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi.(Rin)