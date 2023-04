Salone Mobile: Bernini, fa grande l'Italia nel mondo, sono qui per fare grande omaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- “Sono qui non solo dare sostegno ma anche per fare un grande omaggio perché dietro al design c’è tanta tecnologia e tanta ricerca. Il ministero dell'Università sta benissimo in questo Salone” che è “il Salone del saper fare italiano che viene esportato nel mondo e che fa grande tutti noi, fa grande l'Italia nel mondo”. Lo ha detto il ministro dell'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, in visita oggi al Salone del Mobile di Milano.(Rem)