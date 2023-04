Sudan: ministro Esteri saudita a colloquio con Borrell, necessario fermare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha avuto un colloquio telefonico con l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, per discutere degli sforzi internazionali intrapresi per fermare l’escalation di violenza in Sudan. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale i due hanno ribadito la necessità di allentare le tensioni e di garantire la sicurezza dei civili. Durante la telefonata, le parti hanno anche esaminato gli ultimi sviluppi regionali e internazionali e discusso gli sforzi necessari per favorire la sicurezza della regione. (segue) (Res)