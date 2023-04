Roma: un arresto e 9 denunce durante controlli "Alto Impatto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i posti di controllo sono state identificate 215 persone e sono stati controllati 129 veicoli; 12 le sanzioni elevate ad altrettante prostitute per violazione del regolamento di polizia urbana. Altre 2 persone sono state segnalate amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti. Dieci gli esercizi commerciali controllati. Il titolare di un ristorante in piazza delle Camelie verrà denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avendo adibito al lavoro 3 cittadini stranieri irregolari. Una persona è stata arrestata e 9 sono state denunciate oltre a 500 chili di merce alimentare sequestrata poiché insicura. (segue) (Rer)