Roma: un arresto e 9 denunce durante controlli "Alto Impatto" (3)

- Gli agenti della polizia di stato del IV Distretto hanno inoltre effettuato, nei giorni scorsi, attività di prevenzione dei reati in varie zone dei quartieri Settecamini e Torraccia. Complessivamente sono state 38 le persone identificate. La Polizia amministrativa ha ispezionato 5 esercizi commerciali, contestando 6 sanzioni nei confronti di 4 di questi, per un importo totale di oltre 3mila euro. Infine, una persona è stata segnalata per violazione della normativa sugli stupefacenti. (Rer)