Ucraina: ministro Difesa estone, principale ostacolo a controffensiva è tempo piovoso

- Il principale ostacolo all'inizio della controffensiva ucraina è attualmente il tempo piovoso, e potrebbe volerci ancora un mese per vedere Kiev prendere l'iniziativa. Lo ha detto il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur, all'emittente "Err". "Ascoltando le opinioni alla riunione di Ramstein, potrebbe passare ancora un mese prima che si possa parlare di una vera controffensiva. Se il tempo cambia, potrebbe arrivare prima. In caso contrario, ci vorrà un mese, forse due", ha rilevato Pevkur. "I carri armati Abrams non sono i fattori determinanti dell'offensiva di primavera", ha spiegato il ministro, secondo cui la coalizione di fornitori di carri armati Leopard ha agito con prontezza e "una quantità piuttosto grande di equipaggiamento è già stata spostata in Ucraina, con diversi altri in arrivo". (Sts)