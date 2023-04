Russia: Medvedev, con bando esportazioni G7 rischio di porre fine ad accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora i Paesi del G7 decidessero di attuare un divieto di esportazioni verso la Russia, Mosca risponderebbe ponendo fine all'accordo sul grano del Mar Nero. Lo ha affermato l'ex presidente russo Dmitrij Medvedev in un post sul proprio canale Telegram. La proposta del G7 "su un divieto totale delle esportazioni verso il nostro Paese" implicherebbe "un divieto reciproco delle importazioni dal nostro Paese, comprese le categorie di merci più sensibili per il G7", ha rilevato Medvedev. "In tal caso, l'accordo sul grano - e molte altre cose di cui hanno bisogno - finirà per loro", ha aggiunto. (Rum)